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تعرف على مشروع إنشاء رصيف لتداول الأخشاب بمناء الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال لميناء الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير موانئ مصر بالكامل، ويعرض الخليج 365 تفاصيل المشروع.. 

 

1- بلغت نسبة تنفيذه 96% . 

2- سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال . 

3- طاقة التداول من 5 مليون طن سنويا.

4- يتم تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين. 

5 جارى إنشاء 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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