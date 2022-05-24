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ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة 16-19 اكتوبر المقبل.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم محاول الموتمر.

 

 

1-أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

 

2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .. وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

 

3- تزايد أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من 750 مشاركة و 40 خبير عام 2018 إلى (9500) مشاركة و (300) خبيرعام 2021. 

 

4- (75) منظمة إقليمية ودولية شاركت في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

 

5- عقد 15 حدثا رفيعا و164جلسة فنية و46 جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة الماضية .

 

6- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية.

 

7- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيينمن مختلف دول العالم.

 

8- معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع.

 

 

 

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