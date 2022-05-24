شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم محاول الموتمر.
1-أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .. وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه
3- تزايد أعداد المشاركات الفعلية بإسبوع القاهرة للمياه من 750 مشاركة و 40 خبير عام 2018 إلى (9500) مشاركة و (300) خبيرعام 2021.
4- (75) منظمة إقليمية ودولية شاركت في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
5- عقد 15 حدثا رفيعا و164جلسة فنية و46 جلسة عامة وحدث جانبي وورشة عمل خلال أسابيع القاهرة الأربعة الماضية .
6- السكرتارية الدائمة للأسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية.
7- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيينمن مختلف دول العالم.
8- معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الأسبوع.