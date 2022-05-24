كيف تسدد قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات.. وما آخر موعد للسداد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" توضيحي يكشف آلية وكيفية سداد قيمة رسوم اشتراك حج الجمعيات الأهلية، وآخر موعد للسداد.

جاء ذلك عقب إجراء الوزارة، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وتم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من ١٧٥٠٠ مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأعلن أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأوضح عبدالموجود، أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ١٧٥٠٠ مواطن، وذلك من خلال ٢٥٩٨ جمعية ومؤسسة أهلية، إذ بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين ٧٨١٧ مرشحا، وبلغ عدد السيدات ٩٩٤٩ مرشحة، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.