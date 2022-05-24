"نائبة التنسيقية" تطالب بإعلان مدة زمنية لإنشاء وتشغيل "مترو الإسكندرية"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظة الإسكندرية لها وضع خاص فى نفوس جميع المصريين،

وأعلنت في كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي موافقتها من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

وأضافت"الطباخ "، أن الاتفاقية واعدة والخطوة طالما انتظرناها سواء قاطني محافظة الإسكندرية أو محافظات الدلتا التي أنتمي إليها.

وأوضحت"نائبة التنسيقية"، أن التوقيت مناسب في ظل التوسعات والبنية التحتية والمواصلات التي تنتهجها الحكومة مع إطلاق الجمهورية الجديدة.

وشددت"الطباخ"، على أمرين ويتمثل الأول في أن يكون المشروع قومي خدمي وليس ربحي بأن لا تضيف أعباء أكبر على الموطنين، والأمر الثاني تحديد خطة زمنية وموعد محدد لتنفيذ وبدء تشغيل المترو بحيث نعطي آمال للناس، ولا تتسبب في تأخير إنجاز المشروع.