اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل أشقائهم بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لاتهامهم بالشروع في قتل أشقائهم، عمداً باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل المجني عليه، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعدا عليه ضرباً مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء" سكاكين" بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك قتله إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرزا سلاحين ابيضين سكاكين بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهم الثالث شرع في قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما فتعدي عليه ضرباً مستخدماً في ذلك سلاح أبيض" سكين" بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.