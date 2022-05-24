"مستريحة أكتوبر".. كواليس سقوط "أم إبراهيم" بعد استيلائها على ٤.٥ مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على "أم إبراهيم" المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة أكتوبر" بتهمة الاستيلاء على ٤.٥ مليون جنيه من الأهالي

تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر من عدد من المواطنين بشأن قيام سيدة شهرتها أم إبراهيم، سابق اتهامها في 5 قضايا "تبديد – نصب"، ومطلوب ضبطها وإحضارها في قضية "نصب واستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح، إلا أنها تعثرت في سداد الأرباح منذ عام.

حسب التحريات بلغت الأموال 4 ملايين و502 ألف جنيه، وأن المتهمة تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالي لها.

جهود العقيد مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، توصلت إلى مكان اختباء المذكورة بشقة سكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد داوود رئيس مباحث حدائق أكتوبر ومعاونيه الرائدين مصطفى رشوان ومحمد فهمي من ضبطهما وأقرت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.