شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستريحة حدائق أكتوبر جمعت من ضحاياها 4,5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على أكثر من 4,5 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عدد من المواطنين بشأن قيام (إحدى السيدات "ربة منزل" شهرتها أم إبراهيم - مقيمة بدائرة القسم ، سابق اتهامها فى عدد 5 قضايا "تبديد – نصب" ، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب وإستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح ، إلا أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتى بلغت (4 مليون و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها.

تم تحديد مكان إختباء المذكورة بأحد الشقق السكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.