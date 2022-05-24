شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعى الفنانة شيرين لسماع أقوالها فى اتهام حسام حبيب بسبها وقذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الفنانة شيرين لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه فى اتهام بسبها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

وقال جميل سعيد المحامى ودفاع الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد فى تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين أمام 4 شهود من بينهم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدى سائق "شيرين"، وياسمين رضا.

وتابع "سعيد"، أنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة فى فيلا الشيخ زايد، ونفى تهديده له بالسلاح.

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص أخر عليه قضية تبديد أدى إللى تأجيل استلامه للترخيص.

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرار بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر االاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.