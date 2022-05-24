شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف مواعيد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع" أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، تعلن على مستوى المدرسة، وبالتالي لا يوجد موعد موحد لإعلانها، وهناك مديريات ومدارس أعلنتها مع نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي والبعض متأخر بسبب استلام المدارس من لجان الإعدادية وسيتم التشديد مرة أخرى بسرعة إعلان النتائج المتأخرة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وضوابط إعلان نتيجة التقييم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، موضحة أنها تعلن في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وتابعت : أن أدوات التقييم وتحديد حالة الطلاب خلال العام الدراسى وفق عدة طرق الاختبارات التى عقدت فى الفصلين الدراسيين والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور والتقويم التكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائي انتهوا الخميس الماضى من امتحانات نهاية العام الدراسى.

وأوضحت الوزارة أنه وفق للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2022 تعلن النتائج فى مكان ظاهر بالمدرسة فى كشوف تتضمن أسماء الطلاب فى كل مدرسة وأمام كل اسم التقدير الحاصل عليه الطفل.