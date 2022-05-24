شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: فيروس جدرى القرود غير مقلق ولا يوجد حالات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن فيروس جدرى القرود غير مقلق على الإطلاق لكن الناس بتقارنه بكوفيد 19، والموضوع مختلف تماما، والفيروس ليس لديه الفرصة للتحول، وليس جديدا، حيث تم اكتشافه منذ أكثر من 50 سنة، وله تطعيم، ومن ولد قبل عام 80 لديه مناعة منه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن أى إجراءات حجر في المطارات، مشيرا إلى أنه لا تستطيع عمل تحليل أو طريقة عالمية لكشف المصاب.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات في العالم 120 حالة، ومعظمهم منتقلة ما بين المثليين، لأن الانتقال من الجنس سبب مباشر للتقارب الجسدي، مضيفا أن بينهم 57 حالة في إنجلترا، ومنتشر في وسط إفريقيا، وحالة الترقب لا تستدعي القلق.

وأكد أنه لا يوجد أي حالة جدري القرود في مصر، موضحا أن من أسبوع لأربعة أسابيع تختفي أعراض المرض دون الحاجة لعلاج، والموضوع لا يصح أن يقارن بكوفيد 19.

وذكر وزير التعليم العالي، أن 120 ألف حالة تم تطعيمهم من الأمس وحتى اليوم، وهناك 58% من الفئة المستهدفة.

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه تم التعامل مع الطلاب القادمين من أوكرانيا بشكل رائع، وهناك ضوابط تم تحقيقها، وهناك أشياء لا نستطيع تحقيقها، وتابع: "كل الأولاد قلنا هيدخلوا الامتحان لتحديد المستوى، وغالبيتهم مكنش معاهم ورق، ومقدرش أدخل طالب جاي مثلا مخدش طب أطفال أو نساء وولادة ومخدهمش في تالتة وأدخله سنة رابعة مثلا، فالمقياس عندي في الامتحان، ومعدي على غالبية المواد المطلوبة، ولو جاوب يستحق ا لالتحاق بالسنة الدراسية، وأقيم في ضوء نتيجة الامتحان، ودا ظرف استثنائي غير متكرر، وجامعاتهم مسابتهمش دلوقت، وشغالين أون لاين".