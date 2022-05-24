شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مبادرة إحلال السيارات تستقبل أكثر من 40 ألف طلب مستوفى الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات مخفضة أكثر من السوق، مضيفا: أن من أنهى الإجراءات البنكية قبل يوم 24 إبريل سيحصلون على السيارات بالسعر القديم، وهم 1800 سيارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن السيارات متوفرة داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لافتا إلى أن الشركات المشاركة تتيح عدد من السيارات داخل المبادرة، خلال عدة أيام أو أشهر قليلة، والشركة لا تعلن عن السيارة إلى أن تكون متواجدة فى خط إنتاجها.

وتابع أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات تستقبل أكثر من 40 ألف طلب مستوفى الشروط، مضيفا أن الشركات تبذل قصارى جهدها لتوفير قطع غيار أو مكونات للسيارات ولا يوجد أى نقص فيها.