شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه من المقرر أن يتم تلقى غدا الأربعاء الطعون على الأسماء ، وسوف يتم البت في الطعون 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .
ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.