ضبط ٤ أطنان دواجن فاسدة داخل ثلاجة في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صادرت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ٤ أطنان دواجن فاسدة ضبطت بمنشأة القناطر.

وردت معلومات أكدتها تحريات العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، بتجميع صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لأطنان من صدور الدواجن تمهيدا لطرحها للبيع.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة داهمت مأمورية الثلاجة وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته ٤ أطنان صدور دواجن بدون معلومات وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تم مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لإعدامها بواسطة الطب البيطري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.