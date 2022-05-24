اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بجلب المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، للمرافعة في محاكمة تشكيل عصابي مكون من 18 متهما بينهم 6 أتراك الجنسية، وشخص ألماني الجنسية بتهمة جلب المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة.

تعود بداية القضية بوصول معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث ضم 12 ضابط من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فتم ضبطهم.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تشكيلهم لعصابة الغرض منها جلب المواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد، حيث أحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدر "الهيروين" و"الحشيش " وأقراص تحتوي علي مخدرا "أمفيتامين" ومخدرا "الميثانفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وحازوا وأحرزوا سلاحاً ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات" وسلاحين مششخنين "مسدسين فردي" و" بندقية خرطوش" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، و ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الإتهامات السابقة دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها أو إحرازها.