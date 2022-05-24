التحقيقات: حسام حبيب مقيم في فيلا شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد، التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بالسب والشتم لها ولابنتيها، وطلبها عدم التعرض لهما.

وتبين من التحريات أن الواقعة حدثت بين الساعة العاشرة إلى الحادية عشر مساء أمس الأحد وفجرت التحريات مفاجأة عندما تم استجواب حسام حبيب حول مبرر تواجده بفيلا شيرين عبد الوهاب في هذا التوقيت، فتبين أنه يقيم برفقتها في الفيلا، كما يذهب أحيانا إلى منزله بالتجمع الخامس.

ونفى حسام حبيب تعرضه لشيرين أو أي من ابنتيها بالأذى مؤكدا أنه يوجد بينهما معاملات واتفاقات فنية وأثناء تحدثهما في أعمال فنية نشبت بينهما مشادة كلامية وفوجئ بشيرين تطلب له النجدة وأنه لم يسبّ أي منهم.

وقال المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إنه جرى الإفراج عن موكله من قسم شرطة الشيخ زايد بعد التأكد من أن الحكم الصادر ضده مجرد "تشابه أسماء" مع شخص آخر.

وأضاف "سعيد" في تصريحات لمصراوي، أنه بعد التيقن أن الحكم مجرد تشابه أسماء تم إخلاء سبيله.

وسدد الفنان حسام حبيب مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيله بقرار من النيابة العامة في واقعة سبه للفنانة شيرين عبدالوهاب.