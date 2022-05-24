حسام حبيب يغادر قسم شرطة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إنه جرى الإفراج عن موكله من قسم شرطة الشيخ زايد بعد التأكد من أن الحكم الصادر ضده مجرد "تشابه أسماء" مع شخص آخر.

وأضاف "سعيد" في تصريحات لمصراوي، أنه بعد التيقن أن الحكم مجرد تشابه أسماء تم إخلاء سبيله.

وسدد الفنان حسام حبيب مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيله بقرار من النيابة العامة في واقعة سبه للفنانة شيرين عبدالوهاب.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

وحررت الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم محضرا ضد زوجها السابق حسام حبيب بعدم التعرض لها ولابنتيها بعد توجهه اليها في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد حيث ابلغت شرطة النجدة عن تواجده بفيلتها.