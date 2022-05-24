تشابه أسماء يؤجل الإفراج.. التحفظ على حسام حبيب بقسم الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

سدد الفنان حسام حبيب مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة إخلاء سبيله بقرار من النيابة العامة في واقعة سبه للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال المستشار جميل سعيد، إن قسم شرطة الشيخ زايد تحفظ على "حبيب" بعدما اكتشفوا أثناء إنهاء الإجراءات الإفراج بالكشف الجنائي وجود حُكم قضائي لشخص آخر يحمل اسم مشابه للفنان.

وأضاف "سعيد" أنه تم تأجيل الإفراج عن موكله لحين التأكد من هوية صاحب الحُكم القضائي.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

وحررت الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم محضرا ضد زوجها السابق حسام حبيب بعدم التعرض لها ولابنتيها بعد توجهه اليها في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد حيث ابلغت شرطة النجدة عن تواجده بفيلتها.