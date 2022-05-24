الإبداع المصري وآليات مواجهة التطرف في ملتقى التنوير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج ملتقى التنوير ندوة عن قضية "الإبداع المصري وآليات مواجهة التطرف" وذلك بقصر ثقافة أسوان.

يشارك فيه نخبة من النقاد والباحثين وهم الكاتب أحمد أبوخنيجر، حسني اللاتاتي، الكاتبة تيسير النجار، يدير اللقاء الإعلامي أشرف جابر.

جدير بالذكر أن ملتقى التنوير أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان في يناير الماضي بهدف مناقشة القضايا المفاهيمية وعلاقتها بالواقع المصري لطرح الأسئلة والوصول لإجابات فاعلة في المحيط الثقافي وسوف يعقد اللقاء في السادسة مساءً يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022.