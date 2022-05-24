متحف الحضارة يدرس تدشين جمعية أصدقاء لتنمية المجتمعات المحيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال اجتماع مجلس الإدارة الءي عقد اليوم، عددا من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من المصريين والسائحين.

وأشار غنيم إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد الزائرين خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما قام بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية المختلفة التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية منها عرض منولوج من فات قديمة تاه، وعرض الفلامنكو الشهير بالتعاون مع السفارة الإسبانية.

كما استضاف المتحف أمس حفل ختام بطولة العالم للاسكواش، بالإضافة إلى قيام المتحف بتنظيم عدد من ورش العمل للحرف التقليدية و التراثية المختلفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على تنمية الموارد المالية للمتحف بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية على غرار جمعية أصدقاء المتحف المصري بالتحرير وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح وتعمل على تنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف.