معاون وزير الزراعة: الدولة المصرية تتحرك بمنهجية واضحة فى مشروعاتها القومية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، والمتحدث باسم الوزارة إن الدولة المصرية تتحرك بمنهجية واضحة جدًا فى مشروعاتها القومية.

وأضاف معاون وزير الزراعة، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أننا نستصلح أراضى جديدة ونعمل على تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية الموجودة بالفعل.

وأوضح معاون وزير الزراعة، أن مصر تتحرك بمنهجية فى مشروعاتها القومية "دون عشوائية"، مشيرا إلى أن التطور الزراعى يشمل الأراضى القديمة والجديدة.