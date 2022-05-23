شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير الطبي لأحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه الفنان مصطفي هريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الخليج 365 على التقرير الطبي الخاص بحالة عبد الله، المصاب في حادث تصادم الشيخ زايد، بسبب اصطدام سيارة الفنان مصطفي هريدي بسيارة يستقلها 4 شباب، ما أسفر عن إصابتهم بعدة إصابات بالغة.

وجاء بالتقرير الطبي كالتالي:

إصابة عبد الله محمد عبد الله بكسر مكثف فى الجمجمة، و اضطرابات فى الوعى، نتيجة لحادث سير بمنطقة الشيخ زايد، وتم إجراء جراحة للكسر، وترقيع بمكان الكسر فى الجمجمة وتم إنقاذ حياة المريض.



قبل الاصابة