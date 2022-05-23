شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن رصد 3 حالات مشتبه فى إصابتها بجدرى القردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات مشتبه فى إصابتها بجدرى القردة.

وأفادت الوزارة أن هذه الحالات الثلاث توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

وقد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه تحديات "هائلة"، تشمل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري القرود.

وأشار إلى أنه تم تأكيد أكثر من 120حالة إصابة بالمرض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل.