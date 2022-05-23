شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: محاولة استعادة القرم من روسيا ستوقع آلاف الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا، إن محاولة استعادة القرم من روسيا ستوقع آلاف الضحايا، متابعا: قواتنا تحقق تقدما كبيرا فى خاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا فى مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

وفى جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكرانى على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.