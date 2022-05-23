جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة فولبرايت الوطنية بمصر لبحث سبل التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت رعاية الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الوطنية بمصر، والتى تعد من الهيئات المتميزة والمعروف عنها التعاون النشط مع جامعة حلوان فى مجالات دولية مختلفة، وذلك بحضور وتنسيق من الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات المانحة الأمريكية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التى تربط جامعة حلوان بهيئة فولبرايت الوطنية بمصر مؤكدا على سعى الجامعة الدائم لنشر كافة المنح المقدمة من الهيئة لدعم أعضاء المجتمع الجامعى وتمكينهم فى كافة التخصصات.

كما اتفق على التركيز فى الفترة المقبلة على بعض المجالات ذات الأولوية، ومنها الدراسات البيئية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحى، مع تعزيز الاستفادة من نقاط التميز بجامعة حلوان ومنها دراسات التراث والسياحة والفنون، والتى تخصها هيئة فولبرايت بعدد من المنح الداعمة للباحثين فى تلك المجالات.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على دور المنح المقدمة من هيئة فولبرايت فى تعزيز منظومة البحث العلمى من خلال تمكين الباحثين من الحصول على درجات علمية دولية من جامعات أمريكية مرموقة، بالإضافة إلي دور الخبراء الأمريكان الداعمين لبناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعى فى إطار برنامج الخبراء المتخصصين بهيئة فولبرايت الأمريكية وضرورة تشجيع كافة الباحثين على التقدم للحصول على المنح الممولة من هذا البرنامج، بالإضافة إلي الحاجة إلى تشكيل مجموعات بحثية بينية بين الكليات المختلفة لتقديم مشروعات بحثية مشتركة داعمة للتخصصات الفريدة بجامعة حلوان .

وأشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بدور هيئة فولبرايت الوطنية بمصر الداعم لكافة الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاداريين، مؤكدة على أن المنح المقدمة من الهيئة تستهدف اغلب قطاعات وفئات المجتمع الجامعى بما تتضمنه من منح للحصول على درجات الماجستير، والدكتوراه، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، وحضور فصول متخصصة، وتطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز المهارات التدريسية، وذلك إيمانا من الهيئة بدور مؤسسات التعليم الجامعى الداعم للمجتمع.

كما أشارت الدكتورة ميادة إلى أنه تم الاتفاق على دعوة اثنين من الخبراء الأمريكان فى مجالات الفنون التطبيقية، والتجارة والتربية الموسيقية.

وأشادت ماجى نصيف مدير المكتب الوطنى لهيئة فولبرايت الأمريكية بالدور الرائد والمتميز لجامعة حلوان فى التعاون مع الهيئة لتعزيز فرص الاستفادة من المنح المختلفة، وكذلك مكتب العلاقات الدولية لدوره الفعال فى نشر كافة المنح المقدمة من الهيئة وتعزيز فرص التقدم لها من خلال تنسيق وتنظيم الندوات التعريفية، وتقديم الدعم الفنى لكافة السادة الراغبين فى التقدم، مع تذليل كافة العقبات التى تحول دون استكمال متطلبات التقدم للحصول على المنحة. كما أوضحت أن الهيئة تطرح عدد من المنح المختلفة فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تميزها هذا العام فى الاعلان عن ماجستير فى الإدارة لتأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس لشغل المناصب القيادية وتحمل الأعباء الإدارية المختلفة، كما أشارت إلى تنوع الفرص المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومنها الإشراف المشترك فى مرحلة الدراسات العليا.