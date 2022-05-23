أول تحرك برلماني بشأن النظام الإلكتروني للحجز في المراكز الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن النظام الإلكتروني للحجز في المراكز الطبية الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، أنه قد ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن تعثر الخدمة الإلكترونية، حيث أن الخط الساخن نادرًا إذا ما تمت الاستجابة والرد على المنتفع من الخدمة، واستطاع المواطن ان يحجز الكشف الخاص به.

وأوضحت، إن الخط الساخن لا يستجيب بسهولة، وإذا ما تم الاستجابة فان المواطن يستغرق أكثر من نص ساعة فقط كي يتمم إجراءات الحجز.

وتابعت: "مر عامين كاملين على تأسيس نظام التأمين الصحي الشامل بعد إنطلاق المنظومة في شهر نوفمبر 2019 لتنجح في ضم ملايين المواطنين للحصول على التغطية التأمينية الشاملة".

ويقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

واضافت "رزق الله"، أن نظام التامين الصحي الشامل يعتبر من أهم مخرجات العملية الصحية في مصر، لاسيما وأن هذا النظام يشمل مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة.

ويهدف نظام التأمين الصحي الشامل، الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة.

وطالبت البرلمانية، بزيادة أعداد خدمة الكول سنتر (الخط الساخن)، مع ضرورة أن يكون هناك أكثر من آلية اتصال اخرى خاصة في حالة تعطل الخط الساخن نتاج ضغوط اتصالات المواطنين.

كما طالبت بأن يكون هناك أكثر من رقم للخط الساخن، لاسيما وأن ملايين المواطنين تستخدم الخط الساخن الانتفاع من خدمات التأمين الصحي وكذا الحصول على كافة الاستفسارات اللازمة من جانب المواطنين المنتفعين.