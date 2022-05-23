"تعليم النواب" تناقش طلب "نائبة التنسيقية" عن الإنشاءات المتوقفة لجامعة دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ناقشت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموقف الحالي لجامعة دمنهور وتفريغها من القيادات مع عدم وجود صف ثان من القيادات، فضلًا عن الإنشاءات المُتوقفة.

وطلبت نائبة التنسيقية، من الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي زيارة لجامعة دمنهور للوقوف على الوضع الحالي لها في كافة المجالات سواء موقف الإنشاءات المُعطلة، وكذلك موضوع تفريغ الجامعة من القيادات وعدم وجود قيادات صف ثان، وأيضاً التقييم الفني لأداءات الجامعة، وموقف كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور.

كما طلبت "كليب"، اتخاذ إجراءات فعلية من أجل استرجاع الوحدات السكنية والمقدر ثمنها بما يقارب ٥٠ مليون جنيه، ومحاسبة المتسبب في إهدارها طيلة السنوات السابقة.

وطالبت "كليب"، رئيس جامعة دمنهور ببيان شامل لممتلكات ومخصصات جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة.