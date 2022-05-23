النجم البرازيلي رونالدينيو يصل إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اللاعب العالمي رونالدينيو، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله فور وصوله كابتن أحمد حسن، ومحمد زيدان نجما الكرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن اللاعب البرازيلي وصل القاهرة في رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولي إيسترن كومباني "الشرقية للدخان"، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله في صالة 4 والمخصصة للطائرات الخاصة.

ويصطحب زيدان والصقر النجم رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الأهرمات، لإقامة حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلي في وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك اللاعب العالمي غدًا في جولة سياحية تضمن منطقة الأهرامات، ومن المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل مغادرة اللاعب البلاد.