جدري القرود.. الصحة تنشر 5 إجراءات مهمة للوقاية من الفيروس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

وأشارت الوزارة إلى 5 إجراءات مهمة، لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود، كالتالي:

1- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس.

2- عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين.

3- غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام الحكول.

4- استخدم أدوات الوقاية الشخصية.

5- إجراء الحجر البيطري على الحيوانات المصابة.

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