النائب محمد عبدالعزيز: الرئيس السيسي يعطي للشباب أولوية في الاستماع لآرائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه وقت تأسيس حملة تمرد كان المواطن المصرى البسيط طرف أصيل فى الحملة وطلبنا متطوعين للعمل معنا فى الحملة وطلبت الحملة عدد 15 مليون يوقعوا على الاستمارة وجاء فى اليوم الأول 22 ألف شاب متطوع للمساعدة فى جمع التوقيعات.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الشباب وصناعة التغيير تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه في لقاء يوم 3 يونيو بين الرئيس السيسى وكل الحضور من كل القيادات فى الدولة طلب أن يسمع إلى رأى الشباب فى البداية، متابعا أنه تحدث أيضا فى الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ وحينها رأى الرئيس السيسى يدون كل ما يقوله، موضحا أنه حاليا متفائل جيدا بمدى الوعى والثقافة والإدراك لقضايا الوطن.

وقالت سميرة لوقا مسئولة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية والتى ترأست الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن هناك طاقات شبابية تم الاستفادة

منها وتوظيفها وشغلت أماكن مرموقة فى المجتمع وفى الوقت الأخير رأينا أنه من المهم انخراط الشباب فى المجال العام فالتفاعل الإنسانى مهم أكثر من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكده أن فكرة المؤتمر جاءت من فكرة الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى فسعت أن يكون هناك مجال للاستماع إلى رؤى وأفكار الشباب.

وأوضح ممتاز جرجس نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كلمته نائبا عن الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الحوار المجتمعي بين الشباب وفئات المجتمع المختلفة.