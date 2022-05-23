محمد عبدالعليم داود: "وزير الكهرباء عنده فائض إنتاج ومش عارف يصدره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، أن الاستمرار في الحصول على القروض من الخارج، يمثل عبء على الأجيال القادمة وارتفاع الأسعار على المصريين الآن.

جاء ذلك على هامش كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة الأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021و14/12/202 أن الأيام الماضية ناقشنا الحسابات الختامية والقروض وفوائدها أرقام كبيرة واعتبرها جرائم.

وأوضح داود: "وزير الكهرباء مش عارف يصدر الكهرباء ويصر على جلب القروض، لدينا محطات تم إنشاؤها وفائض 40% من طاقة الكهرباء لايتم تصديرها".

وأشار داود إلى أن "الحكومة نفذت العديد من المشروعات في كفرالشيخ ومحافظات أخرى قبل ثورة يناير ولم تنته منها إلى الآن، وأنفقت مليارات الجنيهات عليها وونسبة الإنشاء من 50 إلى 60% ومازالت المشروعات مفتوحة من المسئول عن الأموال التي أنفقت"، وشدد "داود" على ضرورة متابعة ومراقبة الحكومة وخططها والمدد الزمنية في تنفيذ المشروعات.