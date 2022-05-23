لأول مرة بالشرق الأوسط.. أكاديمية التدريب تحصل على الاعتماد الدولي من كبرى المؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تمكنت، لأول مرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، من الحصول على الاعتماد الدولي من كبرى مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم دون أي خطأ، وذلك خلال 26 شهرًا لمدة خمس سنوات.

وأضافت راغب، خلال كلمتها، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الأكاديمية توسعت في الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: إن الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادي، وإن جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، متابعةً: "بدأنا في الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي، بالإضافة إلى الحوار الوطني".

وتابعت راغب: "راعينا أن تكون أكثر من 70% من المواد المستخدمة في إعادة هيكلة مباني الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مواد معاد تصنيعها، وهناك توسع في الاستشارات؛ فعلى سبيل المثال جار إنشاء مركز تدريب تابع لمحافظة كفر الشيخ، ليس لتدريب العاملين أو المواطنين فقط؛ ولكن يساعدهم في استغلال المقومات المتاحة بكفر الشيخ لإعادة تمكين الدور الريادي".