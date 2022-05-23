الكهرباء تودي بحياة شخص في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق شخص الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بقرية المنوات دائرة مركز أبو النمرس.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.