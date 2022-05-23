"أوفر دوس" كلمة السر.. لغز جثة سائق داخل منزله بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، الاثنين، على جثة سائق مركبة توك توك داخل منزله بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بقرية شبرامنت.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة الرائد عبد الباقي أمين، وتبين أن الجثة لسائق يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود آثار اعتداء بسلاح أبيض أو رصاص.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، بينت أن المتوفى فارق الحياة؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

تم إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.