3 وفيات و10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 أخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي اتجاه الفيوم بطريق مصر أسيوط الغربي.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها.