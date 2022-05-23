كاد يخرج أحشاءها.. موظف يقتل "أم العيال" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شك قاتل ارتفعت وتيرته يوما تلو آخر حتى تملكت رغبة الانتقام من موظف بوزارة العدل فقرر وضع نهاية تلك الشكوك بإخراج المشهد الأخير في حياة "أم العيال" بجريمة قتل أضحت حديث أهالي قرية ترسا مركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز أبو النمرس بحضور ثلاثيني اعترف "قتلت مراتي وقافل عليها باب البيت".

توجيهات سريعة من العميد أحمد خلف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب إلى ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى المنزل تنسيقًا مع الأدلة الجنائية والأمن العام.

مأمورية اصطحبت المتهم "موظف بوزارة العدل 38 سنة" إلى مسكنه. عثر على جثة زوجته "38 سنة" مسجاة عل أرضية المطبخ وبها آثار 3 طعنات بالبطن وإلى جوارها سكين مدمم.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، بينت أن المتهم تخلص من أم أطفاله الثلاثة "3،8، 10 سنوات) بتلك الطريقة؛ لشكه في سلوكها.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة وأقر بجريمته، قبل اصطحابه إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تمثيلية في حضور الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي امرت بحبسه على ذمة التحقيقات.