حلمي النمنم: الاهتمام بالشباب لا ينبغي أن يكون مسالة مؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال حلمي النمنم وزير الثقافة سابقًا، إن الاهتمام بالشباب لا ينبغي أن يكون مسالة مؤقتة بل ينبغي ان يكون حالة دائمة ومستمرة، لوجود تيار بيننا يصر على الا نذهب الى المستقبل، وينبغي ان نقاومه بالذهاب الى المستقبل بالاهتمام بالشباب.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "الشباب وصناعة التغيير"، ان الاهتمام بالشباب ينبغي ان يكون حالة دائمة والدولة منذ الرئيس الراجل جمال عبدالناصر تم إنشاء وزارة الشباب، وتابعنا مسلسل الاختيار٣ ورأينا كيف كانت وزارة الشباب، والذي كان له الدور في تطويرها هو المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق.