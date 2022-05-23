"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إقامة مستشفى علاج نفسي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط وزارة الصحة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضًا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي– محافظة البحيرة.

وأكد ممثل وزارة الصحة الموافقة، على إقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمستشفي التكامل ببرقوقة بمركز دمنهور لخدمة محافظة البحيرة.

واستعرضت النائبة سناء برغش، طلب الإحاطة أمام اللجنة، وتناولت الحديث عن كافة الإجراءات والمكاتبات التي تمت على مدار الأعوام السابقة للانتهاء من موافقات الأمانات المختصة وكافة الجهات المعنية بمحافظة البحيرة ومديرية الصحة لإقامة المشروع.

وأشارت "برغش"، إلى أهمية إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة لخدمة أهالي المحافظة بكافة مراكزها وقراها.