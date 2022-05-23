مدحت بركات يعلن بدء الحوار الوطني لحزب أبناء مصر الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر؛ عن بدء الحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع، وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، لضرورة مشاركة كافة أطياف الدولة في حوار وطني بناء؛ يوم الخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بالدقي.

وأكد "بركات" في بيان؛ أن حزب أبناء مصر يدعم ويساند جميع القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما أعلن البدء فورًا في العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر؛ أن اللجان النوعية المتخصصة في كافة المجالات، عكفت منذ فترات على إعداد ملفات إصلاح ووضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسي وتدشين الجمهورية الجديدة؛ إيمانًا وثقة في شخصيته ويقينا باتخاذ خطوات متسارعة للإصلاح وفتح باب الحوار الوطني.

وأشار "بركات" إلى إن الحزب يسعده أن يشارك في الحوار الوطني، ويطرح أفكارًا ورؤى تخدم الوطن والمواطن في المقام الأول.

وأعرب "بركات" عن خالص الشكر والتقدير لحوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.