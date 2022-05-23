لجنة العفو الرئاسي: إدراج "يحيى عبدالهادي" على قائمة عفو جديدة تصدر خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت لجنة العفو الرئاسي، إنها تحترم أحكام الدستور والقانون والقضاء المصري واجبة النفاذ، مضيفة أنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها.

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تلقت خبر الحكم على "يحيى حسين عبدالهادي" بالحبس لمدة أربع سنوات، موضحة أن وفد اللجنة زار "عبدالهادي" في محبسه خلال إجازة عيد الفطر الماضي.

وأضافت اللجنة أنها تواصلت مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه، وتلقت ردًا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام.

وتابع بيان اللجنة: "نعلن ذلك على الرأي العام المصري، ونؤكد أن سيادة القانون ستظل دومًا هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".