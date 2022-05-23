"الوطنية للتدريب": استمرار تلقي مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في بيان اليوم الاثتين، إنه منذ إطلاق دعوة الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين، أوضحت الأكاديمية أنها تلقّت عددًا كبيرًا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، مشيرة إلى أنه لا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلف القوى والفئات في المجتمع المصري.

وأكدت الأكاديمية، على استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدًا عن التدخّل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت، أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة، لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثني إعداد رؤية موحدة من كافة القوي المشاركة، لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

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