شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة يشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الدكتور الهادى إدريس بمواقف مصر الداعمة للسودان فى المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على متابعة ما يشهده من أحداث وتطورات سياسية.

وأكد إدريس - خلال لقائه، اليوم الاثنين مع سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى - على متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، مشيدا بالمراحل المتقدمة للمشاريع التنموية والاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

ومن جهته، أكد السفير حسام عيسى، فى تصريح صحفى، دعم ومساندة مصر للسودان فى المجالات السياسية والإنسانية والتنموية كافة، وحرصها التام على إنجاح الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة شعب السودان وتطلعاته وطموحاته.

وأوضح أن أمن وسلامة السودان ومصر كلٌ لا يتجزأ، وذلك للتوافق التام بين البلدين فى المصالح والمواقف، مؤكداً موقف مصر الداعم للوفاق التام بين كافة المكونات السياسية لتحقيق أهداف الثورة فى السودان.

وأضاف أنه اطلع عضو مجلس السيادة على سير تنفيذ العمل فى المشروعات التنموية بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء اتسم بالتفاهم والشفافية والصراحة والود.