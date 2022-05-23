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زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف)

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شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الإثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس. 

 

 

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أسعار لاسجائر
أسعار السجائر

 

*المنتجات التى تم زيادة أسعارها:

إل إم أحمر: 34 جنيها

 

إل إم أزرق: 34 جنيها

 

إل إم فضى: 34 جنيها

 

إل إم Forward 

 : 34 جنيها

 

 

*المنتجات التى لم يتم زيادة أسعارها:

ميريت بأنواعها: 49 جنيها

 

مارلبورو أحمر: 46 جنيها

 

مارلبورو دهبى: 46 جنيها

 

مارلبورو purple mix للعلبة: 46 جنيها

 

مالبورو crafted بأنواعها: 36 جنيها

 

إل إم motion بأنواعها: 28 جنيها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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