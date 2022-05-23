شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة ينظم احتفالية باليوم العالمى للمترولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد التقرير بأنه تم اختيار شعار الاحتفال لهذا العام "القياس في العصر الرقمي"، وذلك في ضوء ما تُحدثه التكنولوجيا الرقمية من ثورة في مُجتمعاتنا، وتحوز على اهتمام جميع أفراد المجتمع حاليًا.
شهد الاحتفالية، الددتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، ود. محمد عامر رئيس المنظمة الإفريقية للمترولوجيا.
كما شارك في الاحتفالية، عملاء المعهد من مُختلف الجهات والوزارات بالدولة، وتضمن برنامج الاحتفال عرضًا مُقدمًا من د. نهى عماد، حول المعهد القومي للمعايرة في عصر التحول الرقمي، ثم عرض الدكتور هشام فاروق خطة الوزارة في التحول الرقمي، فضلاً عن تقديم 4 عروض تحت عنوان: مقدمة عن المترولوجيا في العصر الرقمي، خطوات التحول الرقمي في المعهد القومى للمعايرة، نحو جيل جديد من شهادات المعايرة الرقمية DCC، خطوات المعهد نحو شهادات المعايرة الرقمية DCC.
وخلال الاحتفالية نظم المعهد مُسابقة للحضور تضمنت أسئلة عن التحول الرقمي بالمعهد والتطور التكنولوجي.
واختتمت الاحتفالية بزيارة ميدانية لمعامل المعهد المُختلفة؛ للتعرف على أهم الامكانيات وما يجري بها من تطوير.