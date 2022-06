شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تشارك فى المؤتمر الطبى الأفريقى الأول AFRICA HEALTH ExCon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسى بجلسات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو القادم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجلسة التي سيشارك بها الدكتور أحمد السبكي، تحمل عنوان (إصلاح المنظومة الصحية في مصر _ Health System Reform in Egypt)، للحديث حول الطفرة التي أحدثتها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، وجعله مطابقًا لأحدث المعايير العالمية، وإسهاماته في فتح آفاق التعاون لتبادل وتشارك الخبرات لنقل المعرفة في بناء الأنظمة الصحية الحديثة، والتغطية الصحية الشاملة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، على المستوى الأفريقي والدولي، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال الصحي بمصر وأفريقيا.

وأضافت الهيئة، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يقام تحت شعار (Your Gate to Innovation and Trade)، وينعقد به 25 مؤتمر علمي، إضافة إلى 250 محاضرة، 300 متحدث دولي، 20 ورشة عمل، 20 ألف زائر، وبمشاركة 60 دولة، 350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد في مجال الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، برئاسة اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة، سيكون علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية.

وأشار إلى أن تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لهذا الحدث الهام، كأكبر وأول معرض ومؤتمر طبي في أفريقيا، إنما يعلن عن الريادة المصرية في المجال الطبي والتكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيزات المستشفيات.

وأعرب السبكي، عن سعادته للمشاركة بهذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن تنظيم هيئة الشراء الموحد لهذا الحدث الهام يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها المجال الصحي.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول سيحقق طفرة كبيرة في التعاون المصري والأفريقي، ومؤكدًا الدور الذي ستلعبه الهيئة المصرية للشراء الموحد في المستقبل في الريادة الأفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة، مضيفًا أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر إنما يأتي في إطار استراتيجيتها نحو التوسع في بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية عالميًا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرًا في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063 والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.