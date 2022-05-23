شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: نستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في المؤتمر الدولي حول «فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية» المنعقد بالتعاون بين وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية

الصحة: توريد 20 مليونا و400 ألف عبوة ألبان أطفال خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر 14 ألفًا و300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.

مجلس النواب يوافق على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "10" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج والتى نصت على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 25 جنيها فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1045 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم فى مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 25 جنيها في الجرام، بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1045 جنيها للجرام مقابل 1020 جنيها للجرام في تداولات أمس، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في السوق المصري.

معلومات الوزراء: خفض الدين وتحفيز الاستثمار أهم ملامح موازنة العام الجديد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهم مستهدفات موازنة العام الجديد، حيث تستهدف الدولة حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما يستهدف أن يصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

- كما يتوقع خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة؛ حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في 2016.

تداول أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة قبل بدء اللجنة

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورة لامتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقاهرة قبل بدء لجنة الامتحان، فيما كشفت مصادر مسئولة أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

ارتفاع فى درجة الحرارة اليوم يصل 4 درجات.. والعظمى بالعاصمة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الطقس الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

تراجع أسعار الحديد 1000جنيه بالطن فى السوق المصرى

أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات لأولى ثانوى بعد بدء اللجنة

نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة الامتحان الورقى فى مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بعد بدء لجنة الامتحان فى محافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية والقليوبية وعدة محافظات أخرى، كما تداولت نفس صفحات الغش الإجابات عن أسئلة الامتحان، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع ومحاسبة الطلاب بحرمانهم من الامتحانات.

مجانا وبتخفيضات تصل 50%.. السكة الحديد تمنح مزايا للمرضى ومرافقيهم

تقدم هيئة السكة الحديد، عدد من الخدمات لجميع فئات المجتمع، منها إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف الثمن لعدة فئات، وذلك إنطلاقا من الدور الاجتماعي الذى تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

"الصحة" تكشف عن خدمات رعاية كبار السن..ضغط الدم والسكرى وأمراض القلب والكلى

أكد الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

المصري يطلب إسناد مبارياته إلى حكام دوليين بعد الهزيمة من فيوتشر بالدوري

أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بيانا رسميا اعتراضا على الأداء التحكيمي في مبارياته بالدوري العام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وطالب المصري بضرورة إسناد مبارياته المقبلة إلى حكام دوليين.

خفر السواحل الفلبينى يعلن مصرع 7 أشخاص وإنقاذ 105 ركاب فى حريق عبارة

لقى 7 أشخاص على الأقل حتفهم، وأنقِذ نحو 100 آخرين في الفلبين الاثنين، إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها، وفق ما أعلن خفر السواحل وشهود.

واندلع الحريق في "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكباً من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية.

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى امتحان الرياضيات إلكترونيا بأسئلة اختيار من متعدد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت داخل المدارس بأسئلة اختيار من متعدد بواقع 70% من درجة الامتحان، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة أى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنطلق بمادة العربى 26 يونيو وتنتهى21 يوليو

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022، ننشر مواعيد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية الأساسية.

ـ تنطلق الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو.

ـ تستمر الامتحانات حتى 21 يوليو 2022.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.