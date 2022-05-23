شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توريد 20 مليونا و400 ألف عبوة ألبان أطفال خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر 14 ألفًا و300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه العبوات يتم صرفها للأطفال الذين يعانون من حساسية ألبان الأبقار، حيث يتوجه أولياء الأمور إلى مراكز صرف الألبان بشهادة الميلاد ويتم التأكد أن الطفل يعاني من حساسية الألبان.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تخصيص فريق مدرب تحت إشراف استشاري أمراض وراثية، لتقييم الحالات، كما يتم متابعة النمو والحالة الصحية للطفل.

وتابع أن الإدارة العامة للحد من الإعاقة تقوم بتوفير 23 نوعاً من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة، ويتم صرفها بالمجان من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية، وذلك بعد التأكد من التشخيص الذي يستلزم صرفها، موضحًا أن الاحتياجات يتم تحديدها سنويًا بناءً على معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة.

وفيما يخص الألبان شبيهة الأم، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق أنه تم توريد 20 مليون و400 ألف عبوة من الألبان شبيهة لبن الأم خلال عام 2021-2022، على مرحلتين الأولى بدء من أول ستة أشهر بعد الولادة، والثانية بداية من الستة أشهر التالية.

وأشار الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أنه يتم تحديد احتياجات الصرف بناءً على معدلات المواليد بجمهورية مصر العربية، كما يتم صرفها من منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمجان، مضيفًا أن لجان التقييم بمختلف محافظات الجمهورية تقوم بفحص وتقييم الحالة الصحية للأم والطفل، للتأكد من انطباق معايير الصرف.

يذكر أن أماكن صرف ألبان الحساسية تضم:

محافظة القاهرة.. (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي المحكمة بالنزهة، مركز طبي روض الفرج)

محافظة دمياط.. (مركز طبي حي ثالث)

محافظة أسوان.. (مستشفى دراو المركزي)

محافظة قنا.. (مركز الإرشاد الوراثي)

محافظة سوهاج.. (مركز طبي جزيرة محروس)

محافظة أسيوط.. (مركز الإرشاد الوراثي، مستشفى الإيمان)

محافظة الفيوم.. (مركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس )

محافظة الغربية.. (المركز الطبي العام بطنطا)

محافظة الإسكندرية.. (مستشفى أطفال الرمل)

محافظة بورسعيد.. (مركز الإرشاد الوراثي بمجمع العرب الطبي التخصصي)

محافظة الجيزة.. (المركز الطبي بالشيخ زايد)

محافظة البحيرة.. (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمي والكبد مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي

- عيادة التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط