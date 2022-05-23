شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن استمرار تلقى مشاركات الحوار الوطنى من مختلف فئات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار تلقّي مشاركات الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب.

وقالت الأكاديمية عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إنه "منذ إطلاق دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين، فقد تلقّت الأكاديمية، عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصري".

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة، لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثنى اعداد رؤية موحدة من كافة القوي المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.