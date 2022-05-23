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أمن الغذاء العالمى والأزمة الأوكرانية على مائدة مباحثات شكري ورئس دافوس

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى "بورجيه برانديه"، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى فى إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27.

 

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، الاثنين، أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائى فى ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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