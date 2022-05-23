شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:
-الإثنين 23 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 24 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الأربعاء 25 مايو :
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الخميس 26 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الجمعة 27 مايو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- السبت 28 مايو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة