شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسئول أوروبى تعزيز العلاقات فى مجالات الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية "مارجريتيس شيناس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر"، أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والهجرة، والثقافة، والهجرة، والثقافة.